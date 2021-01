GIOVANILI Il 20 febbraio riparte il campionato Dante Berretti La San Marino Academy ospiterà l'Imolese

Il 20 febbraio riparte il campionato Dante Berretti.

Attraverso un comunicato la Lega Pro ha reso noto che il campionato Primavera 3 – “Dante Berretti” ripartirà il prossimo 20 febbraio. La San Marino Academy e le altre sette formazioni iscritte al Girone C – come tutte quelle iscritte al torneo e distribuite nei restanti gironi - riprenderanno il cammino dalla seconda giornata del girone di andata. Nell’unica gara disputata, i ragazzi di Paolo Zani avevano pareggiato 1-1 in casa del Modena. Era il 24 ottobre. Salvo un peggioramento della situazione sanitaria, il programma originale sarà condotto fino al termine, ovviamente con un calendario aggiornato.

Il 20 febbraio la San Marino Academy farà l’esordio casalingo ospitando l’Imolese. La settimana seguente sarà a Ravenna, per poi ritornare tra le mura amiche contro il Piacenza il 13 marzo. Già fissate, infatti, anche le date delle pause: i giochi rimarranno fermi il 6 marzo, il 3 aprile, l’8 maggio e infine il 29 maggio. L’ultimo week-end di campionato sarà quello del 12 giugno.



