Il 2° Trofeo Lions Club San Marino al VLF Wolfsburg

Si è svolta la seconda edizione del Trofeo Lions Club San Marino, torneo di calcetto unificato a squadre miste con in campo anche gli atleti di Special Olympics San Marino. Le squadre che hanno partecipato al torneo erano in totale dieci con un totale di 81 giocatori. Dopo i due gironi preliminari, composti da cinque squadre, si sono svolte semifinali e finali. La vittoria è andata alla squadra VLF Wolfsburg che ha superato nella finalissima l'Antincendio Special Inclusive. Sul gradino più basso del podio l'ASCO 35 che ha avuto la meglio su Cooperativa Sociale InVolo. Assegnata anche la coppa per il miglior realizzatore a Giardi della Cooperativa Sociale InVolo e quello per il miglior portiere a Lamonaca del VLF Wolfsburg.

L’intero ricavato dell’iniziativa è stato devoluto in beneficenza all’Associazione Batticinque di San Marino. Un evento realizzato grazie alla collaborazione di Cons, Federazione Sport Speciali e Federcalcio, grazie anche alla UEFA Foundation For Children. Con il supporto di Giochi del Titano, Sit Group, TitanCoop, Codice Software Ready Pro e Agrigarden.