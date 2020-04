Il 25 aprile 2001 lo storico 1-1 in Lettonia Nelle qualificazioni ai Mondiali 2002 la Nazionale di Giampaolo Mazza conquista il primo pari in trasferta con rete di Nicola Albani.

Il 25 aprile del 2001 la Nazionale di San Marino di Giampaolo Mazza conquista il primo pareggio in trasferta della sua storia in Lettonia. E' il 25 aprile del 2001. La Nazionale di Giampaolo Mazza affronta la quinta partita nel girone di qualificazione ai mondiali di Giappone e Corea. I biancoazzurri giocano a Riga per la prima volta nella loro storia. Un mese dopo il ko in Scozia e la gomitata di Colin Hendry a un debuttante Nicola Albani. Parte male la partita. La Lettonia passa con Pahars al primo minuto. Un avvio difficile, come tanti. Come spesso accade la Nazionale si rialza, si rimette a posto. La Lettonia era già passata a San Marino, lo aveva fatto di misura nel secondo tempo. I 4 mila dello Skonto Stadium spingono la loro nazionale. Sul Baltico, i tifosi diventeranno anche del calcio un paio di anni più tardi quando questa nazionale giocherà la fase finale dell'Europeo in Portogallo, con tanto di 0-0 con la Germania. San Marino va all'intervallo sotto 1-0. Nella ripresa Mazza riparte con gli stessi 11. Il minuto della storia diventa il 59' quando Nicola Albani sbuca sul secondo palo e firma il pareggio. Da lì alla storia ci passano 30 minuti e recupero. San Marino si difende. Lo fa bene. Dove non arrivano i calciatori biacoazzurri ci pensa Federico Gasperoni, con una serie di interventi incredibile. Il resto è storia e primo punto di San Marino in trasferta.



