Il 3 settembre la prima del Victor San Marino in serie D.

Il Consiglio Federale della FIGC ha approvato le date ufficiali dei campionati. La prima partita della storia del Victor San Marino in serie D non poteva che essere in un giorno importante come il 3 settembre. La serie D 2023/24 partirà proprio nel giorno della Festa della Repubblica di San Marino. Il campionato si concluderà domenica 5 maggio 2024.

La serie B femminile, che vedrà ai blocchi di partenza la San Marino Academy, inizierà domenica 17 settembre per concludersi il 19 maggio.

