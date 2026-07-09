SOLIDARIETÀ Il 4° "Trofeo Enrico Bellofiore" all'Asco35 La quarta edizione del triangolare benefico è stata decisa ai calci di rigore.

Il 4° "Trofeo Enrico Bellofiore" all'Asco35.

Tanta passione e volontà di fare del bene per ricordare Enrico Bellofiore. Parte da questi principi l'impegno della Associazione Sammarinese Stampa Sportiva che anche quest'anno ha organizzato il Trofeo dedicato al collega tecnico della San Marino RTV scomparso nel 2022. Sul campo è stata la squadra dell'Asco35 ad aggiudicarsi il triangolare cha ha visto impegnati allo stadio Ezio Conti di Dogana anche le squadre della stampa sportiva e quella dello Swiss Cottage Tuesday Fc, squadra inglese della Saturday League. L'Asco35 ha battuto 2-0 i giornalisti sportivi, che poi hanno ceduto di misura allo Swiss Cottage Tuesday Fc per 1-0. La terza partita, decisiva per l'assegnazione del trofeo, si è conclusa 0-0. Dal dischetto l'Asco35 si è imposta 5-4. Il ricavato dell'iniziativa è stato devoluto all’Associazione BattiCinque di San Marino. Nell'albo d'oro del Torneo Bellofiore entra per la prima volta l'Asco35 dopo i successi di: Forze dell’Ordine Sammarinesi (2023), Associazione Sammarinese Arbitri (2024) e Swiss Cottage Tuesday FC (2025).

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