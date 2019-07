Il 5 agosto torna Calcio Estate

Questi i candidati:



Pallone di Cristallo 2019, Nicolò Angelini (Domagnano), Danilo Rinaldi (La Fiorita), Nicola Gai (Tre Penne), Aldo Simoncini (Tre Fiori), Luca Ceccaroli (Domagnano/Tre Penne), Mattia Giardi (Faetano/Tre Fiori), Cristian Brolli (Folgore), Manuel Battistini (Libertas)

Premio Koppe 2019, Joel Apezteguia (Tre Fiori), Samuele Olivi (La Fiorita), Francesco Sartori (Folgore), Michael Angelini (Tre Penne), Imre Badalassi (Folgore), Andrea Compagno (Tre Fiori), Enea Jaupi (Fiorentino), Stefano Fraternali (Tre Penne), Luca Sorrentino (Juvenes- Dogana), Adrian Ricchiuti (La Fiorita)

Panchina d’Oro, Luciano Mularoni (La Fiorita), Massimo Mancini (Juvenes-Dogana), Matteo Cecchetti (Tre Fiori), Oscar Lasagni (Folgore), Stefano Ceci (Tre Penne), Massimo Campo (Fiorentino), Massimo Gori (Murata), Sandro Macerata (Libertas).

Golden Boy, Andrea Tamagnini (Tre Fiori), Marcello Mularoni (Pietracuta), Nicola Nanni (Crotone), Simone Benedettini (San Marino Calcio), Filippo Berardi (Monopoli), Diego Moretti (Pietracuta), Michele Cevoli (San Marino Calcio), Luca Censoni (FYA Riccione), Riccardo Michelotti (La Fiorita).

San Marino Academy Best Coach: Roberto Levani (Futsal Under 19), Alain Conte (Prima squadra femminile), Pietro Rossi (Juniores Provinciali), Andy Selva (Allievi Nazionali), Valeria Canini (Giovanissime)



Futsal Talent, Elia Michelotti (Futsal Under 19), Simone Baldelli (Futsal Under 19), Marco Cupi (Domagnano), Jacopo Gamba (Futsal Under 19), Thomas Crescentini (Futsal Under 19), Nicola Beinat (Futsal Under 19), Massimiliano Bernardi (Folgore), Gian Luca Geri (Futsal Under 19)



Futsal Best Player, Fabio Belloni (Fiorentino), Nicola Giorgini (Folgore), Simone Baldelli (Futsal Under 19), Lorenzo Boschi (Futsal Under 19), Danilo Busignani (Fiorentino), Francesco Stolfi (Tre Fiori), Elia Cecchetti (Juvenes-Dogana), Elia Pasqualini (Fiorentino), Mattia Protti (Fiorentino), Marco Bucci (Murata), Elia Michelotti (Futsal Under 19), Massimiliano Bernardi (Folgore)



Panchina d’Oro Futsal, Roberto Chiaruzzi (Fiorentino), Gabriele Cellarosi (Tre Penne), Daniele Galli (Murata), Matteo Venerucci (Juvenes-Dogana), Fabio Traviglia (Folgore), Massimiliano Spada (Tre Fiori)



Top Woman e Top Lady, Alison Rigaglia, Martina Piazza, Giulia Baldini, Raffaella Barbieri, Yesica Menin ed Alessia Venturini.



Sul doppio impegno calcio/futsal si muove anche l’attività arbitrale che - in collaborazione con l’ASA - porterà all'individuazione dei direttori di gara meritevoli dei premi Fischietto d’Oro e Fischietto d’Oro futsal.



Novità della quindicesima edizione, vi sarà anche l’introduzione della Bandierina d’Oro, premio questo destinato agli assistenti arbitrali. Non mancherà infine il Premio Comunicazione che andrà a riconoscere il merito di giornalisti e media impegnati nella diffusione e promozione dell’attività della Federcalcio sammarinese, così come l’Oscar alla Carriera: trofeo quest’ultimo destinato all'attività dirigenziale di lunga militanza.