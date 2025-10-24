CAMPIONATO SAMMARINESE Il 7° turno si apre col botto: subito Tre Fiori - Tre Penne

Archiviati gli ottavi di Coppa Titano, è subito la volta del 7° turno del Campionato sammarinese, che si apre con il big match Tre Penne - Tre Fiori. La squadra di Girolomoni, capolista a punteggio pieno, cercherà di mettere ulteriore distacco tra sé e quella di Berardi, che invece ha bisogno di recuperare punti: cinque sono quelli che la separano dai gialloblù, uno solo è quello conquistato nelle ultime due partite.

Con lo spostamento alle 18.15 di domenica della sfida tra il San Giovanni e il Cailungo, che nel frattempo ha esonerato mister Sarti, diventano tre le gare del sabato, tutte alle 15. In diretta trasmetteremo quella tra Folgore e Pennarossa. Battuta venerdì scorso dal Tre Fiori, la Folgore è scivolata e -6 dalla vetta e proverà ad approfittare dello scontro al vertice per recuperare terreno, mentre il Pennarossa cercherà di dar seguito alle due vittorie arrivate negli ultimi tre incontri.

Dopo averla superata nello scorso turno, La Fiorita affronterà la Libertas. I gialloblù, sono ora settimi con sette punti, ancora imbattuti, e tenteranno di scavalcare anche la Juvenes Dogana. Gli amaranto, però, arrivano da due pareggi e una vittoria e si stanno dimostrando una squadra difficile da affrontare. L'altra sfida di giornata sarà tra Domangnano e Murata. Entrambe sono reduci da una vittoria convincente, 3-1 per i giallorossi contro la Juvenes Dogana, 5-1 per i bianconeri con la San Marino Academy: il pronostico direbbe Domagnano, ma non c'è nulla di scontato.

Chi guarda con enorme interesse alla sfida al vertice è la Virtus, che domenica, in caso di stop del Tre Fiori, avrebbe contro il Faetano l'occasione di prendersi la vetta. I gialloblù, che arrivano da una vittoria e un pareggio, sono però tutti da scoprire perché hanno esonerato anche mister Spartera, sostituendolo con l'ex Libertas Sperindio. Tre giorni dopo il ritorno di coppa, si riproporrà la sfida tra Juvenes Dogana e Fiorentino: mercoledì è finita in gloria per la squadra di Serravalle, vincente per 3-0, domenica quella di Costantini tenterà di rifarsi e di agganciarla in campionato.

Chiuderà il turno la partita tra Cosmos e San Marino Academy, in diretta su Rtv, con il club di Serravalle che viene da due convincenti vittorie per 3-0 e proverà a tenere viva la striscia positiva.

