CONFERENCE LEAGUE Il Başakşehir vince 6-1, per La Fiorita il gol di Nicola Greco In tribuna ad assistere alla partita tra i gialloblu di Montegiardino e la squadra turca anche il presidente Erdoğan.

La cornice è quella da grande evento, con la presenza anche del presidente Erdogan in tribuna per seguire, la sfida tra Başakşehir e La Fiorita. L'avversario è di altra categoria, ma la squadra di Montegiardino si ritaglia il suo spazio nella storia e una favola da raccontare. Il Başakşehir non fa sconti è la imposta sui livelli di squadra che vuole mettere in chiaro subito le cose. Ai padroni di casa bastano 5 minuti per sbloccarla. Il cross di Kemen vale un pallone che resta in area, la difesa non ripulisce, Ozac è il più rapido a intervenire ed è 1-0. Il rammarico sul raddoppio ci deve essere, perché il gol parte direttamente dal rinvio del portiere, la sfera arriva a Davidson che controlla e punta la porta, saltato Marco Mazzotti, Vivan non può nulla. Le proteste sammarinesi per il fuorigioco non servono ed è 2-0. Il tris Başakşehir è un po' la sintesi della differenza tra le due squadre. Pallone in profondità di Léo Duarte, corrono insieme Scipioni e Figueiredo, il brasiliano anticipa l'uscita di Vivan che si trova scavalcato da un pallonetto che alla mezzora vale il tris turco. Nel primo tempo dello stadio Fatih Terim c'è spazio anche per il poker turco al 43'. Pelkas la mette al centro, Vivan la tocca, ma lì c'è Kemen a chiudere il primo tempo. La ripresa è tosta. Il Başakşehir cambia qualche cosa, Manfredini anche. Piove e forse non è un male, vista le temperature. La squadra di Atan, continua a spingere e il 5-0 tarda poco ad arrivare. Pallone di esterno destro di Pelkas per Figueiredo che da dentro l'area batte Vivan. L'appuntamento con la storia, La Fiorita non l'ha mancato in Ungheria, lo vuole rendere speciale anche in Turchia. Pallone perfetto di Cicarelli per Nicola Greco che davanti al portiere è freddo quel tanto che basta per trovare un gran mancino che vale il gol europeo in casa del Başakşehir. C'è spazio anche per l'ex Milan Piątek, che in tabellino entra al minuto 71, otto dopo il suo ingresso in campo. L'attaccante polacco concretizza in rete l'assist di Guler. Piątek potrebbe anche fare doppietta, ma nel mezzo c'è il palo pieno sul diagonale calciato all'84'. Başakşehir – La Fiorita finisce qui. Anzi no, perché l'appendice a una serata storica è anche la presenza del presidente Erdogan tornato allo stadio a distanza di cinque anni.

Livescorer partita:

Saranno tre i minuti di recupero.

Başakşehir vicinissimo al 7-1 con Piątek all'84', la conclusione in diagonale si stampa contro il palo.



Al'80' cambi per La Fiorita entrano Semerano e Portaccio per Guerri e Semprini

Gol Başakşehir (6-1). Al 71' la firma di Piątek sulla partita. Rapido contropiede turco, poi il pallone di Gurler per l'attaccante polacco che di precisione la mette in porta



Nella Fiorita sono entrati Olcese, Toccaceli e Affonso al posto di Di Modugno, Cicarelli e Casolla.

Al 63' entra anche l'ex Genoa e Milan, Piątek

Intanto sullo stadio Fatih Terim è iniziato a piovere

Gol La Fiorita (5-1). Gran palla in profondità di Cicarelli per Nicola Greco che davanti al portiere è freddo lo batte di sinistro al 58', la difesa turca si fa sorprendere dalla verticalizzazione dei gialloblu.

Al 54' bella parata di Vivan su Figueiredo, palla in calcio d'angolo

Gol Başakşehir (5-0). Pallone di esterno destro di Pelkas che arriva di esterno destro per Figueiredo che da dentro l'area batte Vivan al 49'

inizia il secondo tempo

Si chiude sul 4-0 il primo tempo per il Başakşehir, in tribuna a seguire la partita anche il presidente Erdoğan

Gol Başakşehir (4-0). Al 43' il poker turco con Kemen. Azione sulla sinistra di Pelkas che mette al centro, la palla sfiorata da Vivan finisce proprio contro il giocatore Camerun che spinge in porta la sfera.



Gol Başakşehir (3-0). Altro pallone in profondità, questa volta di Léo Duarte, corrono insieme Scipioni e Figueiredo, il brasiliano anticipa l'uscita di Vivan che si trova scavalcato da un pallonetto al 29'



Al 21' altra azione pericolosa dei padroni di casa, Vivan è bravo a uscire con i tempi giusti e fare sua la sfera su Davidson.

Gol Başakşehir (2-0). Sul pallone in profondità direttamente su lancio del portiere la palla arriva a Davidson che controlla e può puntare la porta, salta Marzo Mazzotti e batte Vivan per la seconda volta 13'. Proteste sammarinesi per una posizione di fuorigioco dell'autore della rete.



Gol Başakşehir (1-0). Il pallone resta in area sammarinese sul cross di Kemen. Ozac è il più rapido a intervenire sulla palla e segnare il vantaggio al 5'

Dopo 1.30 prima occasione dei padroni di casa con Kemen, la conclusione è respinta da Vivan.

Thomas Manfredini ha scelto gli 11 di partenza de La Fiorita per la sfida contro il Başakşehir. Vivan tra i pali, Mazzotti Marco, Pezzi, Scipioni, Greco per la difesa. Nicola Mazzotti, Ciccarelli, Guerri a centrocampo. Di Modugno e Semprini sugli esterni. Casolla la punta.

