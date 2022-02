CAMPIONATO RSM Il big match è Tre Fiori-La Fiorita

Dopo la grande attesa, il campionato è tornato e adesso fa il pieno di partite. Tra domani e domenica sono in programma le gare della diciannovesima giornata. La capolista Tre Penne, che per le squalifiche di Badalassi e Ceccaroli deve reinventarsi l'attacco, è atteso alla prova Cailungo, match tutt'altro che scontato considerato il fatto che che i rossoverdi vengono da 4 risultati utili consecutivi. Si gioca a Fiorentino. Alle spalle della capolista sgomitano Tre Fiori e La Fiorita appaiate al secondo posto che il calendario mette difronte alle 15 a Montecchio. E' un'occasione per 2, certo che chi vince può scattare deciso all'inseguimento del Tre Penne. A Domagnano giocano Faetano e Cosmos con i gialloblu chiamati a confermare l'ottimo momento e fare punti preziosi in chiave play off. Sempre a Montecchio, ma alle 18, Murata-Fiorentino è una partita da non sbagliare nella corsa ai migliori piazzamenti di post season anche in considerazione del fatto che da una parte come dall'altra la vittoria manca da un po'.

Tre invece gli incontri traslocati la domenica. Alle 15 a Domagnano il derby di Borgo Maggiore tra San Giovanni e Libertas. Pure qui punti pesanti in chiave play off e ricerca (specie per la Libertas) di una continuità fino ad ora mancata nel corso della stagione. A Montecchio Juvenes/Dogana-Pennarossa ha tanti motivi di interesse che vanno dalla serie nera da spezzare per gli uomini di Amati al bisogno di tornare alla vittoria per quelli di Andy Selva. A Fiorentino c'è un Domagnano in ripresa, ma l'avversario è la Virtus, una delle squadre più toste, qualitative e in palla del torneo. Riposa la Folgore.

