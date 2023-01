CAMPIONATO SAMMARINESE Il big match è Tre Fiori-La Fiorita Prima dell'inizio delle partite verrà osservato un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa di Pelè

Dopo la sosta per le festività, torna il campionato sammarinese di calcio con le partite della quattordicesima giornata. La FSGC ha accolto la proposta avanzata dalla FIFA di commemorare la scomparsa di Pelè. In occasione delle partite in programma oggi e domani, verrà osservato un minuto di silenzio.

