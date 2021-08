NAZIONALE SAMMARINESE Il bilancio del ct Varrella dopo le amichevoli con Vis Pesaro e Cesena, con lo sguardo rivolto ad Andorra

La Nazionale allenata dal ct Franco Varrella ha ripreso da qualche settimana gli allenamenti in vista dei prossimi impegni ufficiali: il 2 settembre andrà in scena la sfida contro Andorra nelle qualificazioni ai Mondiali che si terranno in Qatar nel 2022. Non solo allenamenti per i biancoazzurri, ma anche match amichevoli per testare le condizioni dei giocatori e provare nuovi schemi. Proprio per questo le sfide con Vis Pesaro e Cesena sono state utili per Varrella. Nella prima uscita la formazione di San Marino è stata sconfitta per 1-0, decisiva la rete dell'argentino Martin Tonso.

Mentre in settimana si è giocata sul centro sportivo di Martorano la partita contro il Cesena di mister Viali. Ad imporsi, anche in questa uscita, gli avversari grazie al classe 2001 scuola Milan Riccardo Tonin autore di una doppietta. “Segnali positivi e alcune carenze tecniche da colmare”, sono questi i due aspetti sui quali riflette nel post partita Varrella, che, inoltre, spiega come alcuni dei suoi giocatori fossero stanchi vista la ripresa degli allenamenti coi propri club. Privata di alcuni dei suoi giocatori più importanti come Nanni, Berardi e Palazzi; la Nazionale contro il Cesena ha avuto la sua occasione più grande con la traversa di Marco Bernardi, Ma durante la gara si sono visti scambi rapidi, lanci in profondità e alcune giocate interessanti, che hanno dimostrato come San Marino voglia mostrarsi propositiva. La Nazionale del ct Franco Varrella arriverà a settembre con tre partite in sei giorni, dopo la trasferta ad Andorra ci sarà la sfida in casa contro la Polonia e poi in volo verso l'Albania. Nell'estate in cui San Marino è stato sotto le luci della ribalta grazie alle medaglie olimpiche di Alessandra Perilli, Gian Marco Berti e Myles Amine Mularoni, chissà se anche la Nazionale di calcio vorrà provare a centrare il risultato, a partire dalla sfida con Andorra.

