Il Bologna vince la San Marino Talent Cup

Battuto in finale il Perugia per 3-2.

di Elia Gorini
26 ago 2025
copyright ©FSGC/Mularoni
copyright ©FSGC/Mularoni

Finisce con il successo del Bologna la prima San Marino Talent Cup, evento organizzato dalla FSGC nell’ambito del progetto “Talent Development Scheme” promosso dalla FIFA. Il Bologna si è imposto per 3-2 sul Perugia, con reti di Mioli, Lo Monaco e Buikus. Per la squadra umbra le reti di Ciani e di Dottori su rigore. Matteo Franceschelli del Bologna si è aggiudicato il premio di miglior portiere, mentre Claudio Giardino del Perugia e Luca Lo Monaco hanno meritato i riconoscimenti, rispettivamente, di capocannoniere e miglior giocatore. Tra le squadre partecipanti anche la San Marino Academy che ha concluso il torneo al quinto posto.




Riproduzione riservata ©

