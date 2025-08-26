Il Bologna vince la San Marino Talent Cup

Finisce con il successo del Bologna la prima San Marino Talent Cup, evento organizzato dalla FSGC nell’ambito del progetto “Talent Development Scheme” promosso dalla FIFA. Il Bologna si è imposto per 3-2 sul Perugia, con reti di Mioli, Lo Monaco e Buikus. Per la squadra umbra le reti di Ciani e di Dottori su rigore. Matteo Franceschelli del Bologna si è aggiudicato il premio di miglior portiere, mentre Claudio Giardino del Perugia e Luca Lo Monaco hanno meritato i riconoscimenti, rispettivamente, di capocannoniere e miglior giocatore. Tra le squadre partecipanti anche la San Marino Academy che ha concluso il torneo al quinto posto.







