PANCHINA Il Cailungo cambia: Bartoletti non sarà più l'allenatore nel prossimo campionato

Si dividono le strade di Cailungo e Claudio Bartoletti. “Dopo tre anni di intensa collaborazione – scrive la società in una nota stampa -, mister Bartoletti non siederà sulla panchina del Cailungo per il prossimo campionato di Calcio Sammarinese 2020/2021”. Lunedì sera – continua il comunicato -, il Presidente con i direttori tecnici hanno incontrato l’allenatore, al quale va rivolto un enorme grazie per tutto quello fatto in queste ultime tre stagioni. Nota che si conclude con il rammarico per la sospensione della stagione “che vedeva la squadra di Bartoletti impegnata a conquistare un posto per i playoff”.



