CAMPIONATO SAMMARINESE
Il Cailungo esonera il tecnico Roberto Sarti
Il nome del successore verrà comunicato nei prossimi giorni
La Società sportiva Cailungo comunica di aver sollevato Roberto Sarti dall’incarico di allenatore della prima squadra. In una nota la società ringrazia "sinceramente mister Sarti per l’impegno, la dedizione e la passione dimostrata verso i nostri colori, augurandogli le migliori fortune professionali e personali per il futuro". Il nome del successore verrà comunicato nei prossimi giorni.
È la seconda panchina che salta in pochi giorni a San Marino, dopo quella di Tiziano Spartera a Faetano.
