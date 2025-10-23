CAMPIONATO SAMMARINESE

Il Cailungo esonera il tecnico Roberto Sarti

Il nome del successore verrà comunicato nei prossimi giorni

Il Cailungo esonera il tecnico Roberto Sarti.

La Società sportiva Cailungo comunica di aver sollevato Roberto Sarti dall’incarico di allenatore della prima squadra. In una nota la società ringrazia "sinceramente mister Sarti per l’impegno, la dedizione e la passione dimostrata verso i nostri colori, augurandogli le migliori fortune professionali e personali per il futuro". Il nome del successore verrà comunicato nei prossimi giorni.

È la seconda panchina che salta in pochi giorni a San Marino, dopo quella di Tiziano Spartera a Faetano. 

