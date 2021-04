Il Cailungo non molla la corsa playoff: 1-1 col Pennarossa

Con la testa già agli spareggi, il Pennarossa fa ampio turnover ed esce dalla corsa al quarto posto. Colpa del Cailungo, che strappando l'1-1 tiene vive le speranze playoff. I rossoverdi salgono a -3 dall'ultima delle attualmente qualificate, il Domagnano, col quale hanno lo scontro diretto a favore: nell'ultimo turno dovranno battere la già qualificata Juvenes e sperare nel ko dei giallorossi, impegnati con la Folgore.

Nel primo tempo poche emozioni e tre infortuni (Iuzzolino, Halilaj e Ciacci). Per Cailungo dentro Genghini, imbeccato da Santoni e murato dalla scivolata di Barretta. Barretta decisivo anche nell'intercettare l'imbucata di Ura, liberato dall'errore di Calabrese. Per il Penna invece entrano Colagiovanni e Fabio Tomassini, che in una sortita a sinistra vola a terra sulla chiusura di Lepri: solo angolo e poi scintille tra i due, segue doppio giallo.







Decisamente meglio la ripresa, con Tomassini ancora all'attacco degli spazi: sul rinvio lungo di Semprini eccolo saltare La Monaca, poi però non trova i tempi per il tiro e l'occasione sfuma. Stesso esito per le successive sortite di Souare e dello stesso nazionale, sempre ben contenute dall'altro Tomassini, Alberto. Segno che la partita si sta svegliando, come dimostra anche il Cailungo: Urbinati a innescare Santoni, Righi è superato ma Semprini oppone i guanti.

Cosa che non riesce a La Monaca, a vuoto sull'angolo di Colagiovanni: ringrazia Adami, che anticipa pure Barretta e incrocia il piatto per la sua sua seconda rete di fila. Il Cailungo così sarebbe eliminato dai playoff, ma tempo 5' e la raddrizza: Adami si fa perdonare facendosela strappare al limite da Zannoni, che tiene anche su Righi e va col mancino del pari. Qui non incolpevole Semprini, che poi si fa male e lascia la porta a Marconi, subito attento sulla punizione di Alessandro Rossi.

Di là Sebastiani mette dentro un pallone che attraversa tutta l'area e arriva a Fabio Tomassini, sciupone nello spedire a lato in libertà. Graziato, il Cailungo si lancia in un finale d'assalto: Alessandro Rossi dalla fascia, Luca Cecchetti anticipa l'uscita di Marconi ma non inquadra di testa. E sempre Alessandro Rossi per Zannoni, Marconi stavolta fa buona guardia al palo e gli nega la doppietta.