Il calcio piange Bobo Gori

La notizia è arrivata a tarda sera. Un malore improvviso ha ucciso Bobo Gori. A rivelarlo per prima la pagina facebook del Pennarossa, squadra che Gori allenava dallo scorso mese di novembre quando il club di Chiesanuova lo aveva chiamato a sostituire Andrea Farabegoli.

Massimo solo all'anagrafe, Bobo per amici e semplici conoscenti per quelle movenze e senso del gol che un po' ricordavano Boninsegna, era volto noto del calcio sammarinese che in annate diverse aveva frequentato allenando Tre Fiori, Murata, Faetano, Cosmos e ora Pennarossa. A testimoniarlo arriva a stretto giro il cordoglio della Federazione Sammarinese Gioco Calcio, dell'Associazione Sammarinese Allenatori Calcio e della Associazione Sammarinese Calciatori.

Gori era cresciuto nel settore giovanile del Rimini e aveva alle spalle una buona e lunga carriera da calciatore durante la quale aveva assaggiato anche la serie B con la maglia del Cagliari. Da oltre 20 anni allenava, tantissime le panchine tra i dilettanti di Romagna e Marche. Fino alle stagioni sul Titano.