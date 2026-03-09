Il calcio sammarinese contro la violenza di genere ieri, oggi e sempre

Il giorno dopo l’8 marzo lascia sempre spazio a una riflessione più profonda. La Giornata Internazionale della Donna non è soltanto una data sul calendario, ma un momento che invita a guardare oltre la celebrazione, per continuare a parlare di diritti, rispetto e consapevolezza anche nei giorni successivi. In questo contesto si inserisce con forza anche la scena musicale di San Marino United Artists. Le voci femminili di San Marino non sono solo interpreti di musica, ma ambasciatrici di messaggi importanti: attraverso la loro arte riescono a trasformare emozioni e vissuti in parole e melodie che parlano a tutti. È proprio da questo spirito che nasce il progetto musicale “Oltre il Silenzio – Donne inCanto San Marino” che ha visto la nascita di “Quasi Invisibile”, il brano interpretato da 12 cantanti sammarinesi e pubblicato il 25 novembre scorso, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Una canzone che affronta con delicatezza e forza il tema della violenza di genere, dando voce a chi troppo spesso rimane in silenzio. Attorno a questo progetto si è creata anche una rete di realtà sammarinesi che hanno scelto di sostenere e amplificare il messaggio della canzone. Tra queste la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, che ha deciso di abbracciare l’iniziativa insieme a San Marino United Artists con l’obiettivo comune di sensibilizzare il pubblico – non solo quello sportivo o calcistico – su un tema tanto importante. Da questa collaborazione è nata una campagna di sensibilizzazione che ha coinvolto e coinvolgerà club, tifosi e competizioni organizzate dalla Federcalcio sammarinese. Per il 24° turno del Campionato Sammarinese (appena svolto), sono state realizzate sei bambole simboliche: con i capelli azzurri e una veste bianca, in omaggio ai colori della Repubblica di San Marino, e scarpe rosse, simbolo universalmente riconosciuto e associato alla lotta contro la violenza sulle donne. Quella che vuole diventare una vera e propria icona della campagna è stata portata in campo prima di ogni incontro, testimoniando concretamente l’impegno del calcio sammarinese. Un gesto simbolico ma forte, che afferma – fisicamente e anche attraverso i canali digitali – la volontà di recitare un ruolo attivo nella sensibilizzazione su questo tema. A distanza di mesi dalla sua uscita, e proprio nel clima di riflessione lasciato dall’8 marzo, il messaggio di “Quasi Invisibile” continua così a risuonare con forza. È la dimostrazione di come la musica possa superare il tempo di una ricorrenza e diventare un segno concreto di impegno culturale e sociale, capace di coinvolgere mondi diversi – dall’arte allo sport – uniti dallo stesso obiettivo: non lasciare più nessuna voce invisibile. San Marino United Artists e la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio invitano quindi il pubblico ad ascoltare “Quasi Invisibile” su YouTube e su tutte le principali piattaforme digitali, per continuare a diffondere un messaggio di rispetto, consapevolezza e impegno contro la violenza di genere.

C.s. - FSGC








