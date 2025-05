PLAYOFF Il calcio sammarinese sceglie le finaliste dei playoff

Ultimo atto per decidere le finaliste dei playoff, questa sera tornano in campo per la semifinale di ritorno Cosmos-La Fiorita e San Giovanni-Tre Fiori. A Montecchio alle 20,45 Serravalle e Montegiardino ripartono dallo 0-0 dell'andata e in virtù di quanto espresso dalla classifica del campionato, saranno i gialloverdi di Andy Selva a dover vincere per continuare il percorso. Una partita secca nella quale può succedere di tutto anche se nel corso della stagione il Cosmos non ha mai battuto La Fiorita, due delle tre sfide sono finite pari, l'altra l'ha vinta la squadra di Stefano Ceci. Sempre alle 20,45 ma a Dogana tocca a Tre Fiori e San Giovanni. La squadra di Fiorentino che, riparte dal 2-1 in suo favore maturato nella gara di andata, vede vicino il traguardo perché il San Giovanni, autentica sorpresa di questi playoff, dovrà vincere con almeno 2 gol di scarto per ribaltare non solo l'atto primo, ma anche la sentenza della stagione regolare. Un'impresa certo, ma val la pena ricordare che l'ultimo recente precedente ha visto proprio la squadra di Tognacci trionfare per 4-1.All'andata invece fu il Tre Fiori a imporsi per 2-0.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: