CAMPIONATO Il calcio sammarinese verso la ripartenza

Prove di ripartenza per il calcio sammarinese fermo per Decreto dal 25 ottobre per prevenire possibili contagi. Dopo 3 mesi di stop è tempo di riaccendere i riflettori sul campionato seppure nel rispetto rigido del protocollo sanitario. Nei giorni scorsi il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini ha incontrato i vertici della Federcalcio anticipando che il nuovo Decreto che entrerà in vigore da lunedì prossimo consentirà ai club di potersi allenare. Tutto però rispettando le disposizioni. Le società sono state informate ed è già cominciato un primo giro di tamponi che coinvolge calciatori, tecnici e dirigenti a contatto col gruppo squadra. Solo dopo il risultato del primo tampone sarà possibile allenarsi collettivamente.

Obiettivo, ritrovare la condizione e poter riprendere il campionato nel week end del 20-21 febbraio. Non ci fossero i tempi tecnici, la ripartenza slitterebbe al 27-28. 48 ore prima di ogni partita, giocatori e tecnici saranno sottoposti a tampone e in caso di qualche positività scatterà l'isolamento e un nuovo giro di test per gli altri componenti. La Federazione, così facendo, è in grado di confermare la finale di campionato per il 28 maggio in tempo per comunicare alla Uefa i club partecipanti alle coppe europee entro il termine ultimo fissato al 31 maggio. Sarà portata a termine anche la Coppa Titano, ferma ora ai quarti di finale. Le partite di Coppa si giocheranno tutte infrasettimanali, con gare secche ad eliminazione diretta.





