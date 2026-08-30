CAMPIONATO SAMMARINESE Il caldo frena Virtus e La Fiorita: ad Acquaviva è 0-0 Il big match della prima giornata di Campionato Sammarinese si chiude con un nulla di fatto: ad Acquaviva poche emozioni e nessun gol. Meglio i neroverdi del neo-tecnico Muratori che hanno le migliori occasioni

Il caldo delle ore 15 di un pomeriggio di fine agosto non risparmia nemmeno Virtus e La Fiorita che ci provano ma - complici i ritmi non altissimi - non vanno oltre lo 0-0 nel big match della 1ª giornata. Ai punti meglio Acquaviva - guidata dal nuovo tecnico Oscar Muratori - che ha più chance ma non sfonda. Come nel primo tempo quando Golinucci arriva con i tempi giusti sul servizio di Lahrach ma, disturbato dal fuoco amico Piscitella, non riesce a colpire. Poi ci prova Lisanti che rientra sul mancino e calcia, Zavoli sventa la minaccia. Una delle chance più importanti al tramonto della prima frazione con Buonocunto che incrocia ma mette a lato da ottima posizione.

La Fiorita, molto compatta, nel primo tempo si limita a difendere con ordine. Nel secondo si fa anche vedere in avanti quando Berardi fa tutto bene fino ad essere murato da De Lucia sul più bello. Poco prima altra iniziativa Virtus con il controbalzo alle stelle di Lahrach, completamente solo sul secondo palo. Ripresa in cui si accede Piscitella: il 93 prima si colpisce da solo poi con il tacco non inquadra lo specchio. Ai -15, l’ex Rimini ha un’occasione gigantesca per scrivere 1-0 ma Zavoli si supera e si distende per togliere dall’angolino quello che sarebbe stato il vantaggio dei neroverdi, oggi di rosa vestiti. Nel finale Semprini raccoglie ma spedisce alto dal limite e certifica lo 0-0 finale, l’unico in questo primo turno di campionato.

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