CAMPIONATO RSM Il campionato fa i conti con i tanti recuperi e le poche date

Prove di ripartenza per il campionato sammarinese di calcio in slalom tra decreti e slot che mancano per piazzare i recuperi. La situazione contagi ha suggerito la prudenza di un'altra settimana di stop, quindi squadre di nuovo in campo nel week end del 29-30 gennaio. Una ripartenza che, tra l'altro dovrà tenere conto delle disposizioni del governo in materia di contrasto al virus e cioè dell'obbligo del green pass da vaccino o guarigione fino a fine mese. Non sarà sufficiente il tampone ai non vaccinati, che quindi non potranno giocare. E comunque la ripresa porta con sé ben 4 giornate da recuperare con la necessità di andare a trovare spazi in calendario già in overbooking. Si giocherà anche il 2-3 aprile post Nazionale, è l'unico week end ancora disponibile e poi via con 3 infrasettimanali da aggiungere alle 2 già in agenda. Facile prevedere che si renda necessario un ritocco alla formula attuale in considerazione del fatto che la stagione dovrà chiudersi entro il mese di maggio per dar spazio a giugno alla Nations League. E' un gioco di incastri e di ipotesi. E' facile prevedere un sacrificio della Coppa Titano che dovrebbe giocare le semifinali in turno unico così da recuperare una data. Ma anche la post season con i play off del campionato va verso quella direzione. Insomma, non sarà facile arrivare ad una sintesi esaustiva. Federazione e club proveranno a trovare una squadra che accontenti tutti o per lo meno lasci sul campo meno scontento possibile.

