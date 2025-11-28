CAMPIONATO SAMMARINESE Il Campionato Sammarinese fa il pieno di big match Nel weekend si torna in campo per l'11^ giornata, ricca di big match e con le prime 6 della graduatoria ad affrontarsi: La Fiorita-Tre Fiori (in diretta su RTV alle 15), Domagnano-Virtus e Folgore-Tre Penne. Domenica "live" Murata-Pennarossa.

L'11^ giornata del Campionato Sammarinese è quella dei big match, delle sfide di altissima classifica: si affronteranno infatti le prime 6 squadre della graduatoria. E lo faranno tutte di sabato, alle ore 15: il match in diretta su San Marino RTV è quello tra La Fiorita e Tre Fiori. Un derby “cromatico” - con entrambe di gialloblu vestite – e pronto a regalare spettacolo. Montegiardino non può permettersi passi falsi – il -5 in classifica non lo consente e i punti di ritardo dalla vetta sono già 9 – mentre per Fiorentino è un altro bel banco di prova, dopo il pareggio contro la Virtus dello scorso weekend. Due squadre ancora imbattute, La Fiorita è miglior attacco e il Tre Fiori miglior difesa. Alla compilazione dei calendari, invece, Domagnano-Virtus non rappresentava un vero e proprio scontro diretto: lo è diventato grazie al super avvio dei giallorossi di Manuel Amati, al momento terza forza del campionato e a -5 dalle capolista. Una è proprio la Virtus che vorrà ripartire dopo gli 8 successi consecutivi e approfittare di risultati positivi per prendersi il primato in solitaria. Impegno però molto ostico per i campioni in carica, e una partita tutta da vivere. Così come Folgore-Tre Penne, che chiude il super programma. Nell'ultimo turno pari per Falciano – con più di un rammarico – contro il San Giovanni, mentre Bonini ha trovato il primo successo della sua gestione nel derby contro il Murata. Un punto appena a separarli in campionato, a favore della Folgore: a entrambe serve un successo per non allontanarsi dalle prime della classe.

Sabato si gioca anche San Marino Academy-Juvenes/Dogana mentre sono 4 i posticipi domenicali, tutti importanti in ottica play-off e spareggi come Libertas-Fiorentino, Faetano-San Giovanni e Murata-Pennarossa, live su San Marino RTV sempre dalle 15.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: