CALCIO Il Campionato Sammarinese in diretta su San Marino RTV Appuntamento il sabato alle 15 con la diretta di un incontro del campionato sammarinese

Il calcio sammarinese torna su San Marino RTV. Ogni sabato alle 15, l'emittente di Stato trasmetterà in diretta una partita del campionato sammarinese che andrà in onda sul canale 831 del digitale terrestre e 520 della piattaforma Sky. La copertura televisiva riguarda anche i turni infrasettimanali, con un incontro in diretta il mercoledì alle 21.15. Torna anche la trasmissione di approfondimento sul campionato sammarinese con immagini, gol, interviste e ospiti in studio, tutti i martedì dalle 20 alle 21, programma condotto da Palmiro Faetanini.

