Il Campionato sammarinese prenderà il via il 29 agosto

La notizia arriva direttamente dal comunicato della Libertas che da notizia del nuovo arrivato, si tratta del centrocampista playmaker davanti alla difesa, Nicola Gori, classe 1996. I granata svolgeranno la preparazione nel mese di agosto allo stadio Calbi di Cattolica. Il 29 agosto -si legge- comincerà il campionato. Tre le amichevoli fissate: sabato 8 agosto a Cattolica con l’Academy; giovedì 13 sempre al Calbi contro il Cattolica; sabato 22 a San Marino contro il Victoria. La Fiorita ha fatto un tentativo per il difensore della Nazionale Dante Rossi.

Intanto a Coverciano l'esame di una squadra completa in tutti i reparti quella che ha conseguito il patentino UEFA Pro. Dal portiere ex Inter Samir Handanovic, al difensore bianconero Stephan Lichtsteiner, passando per giocatori come Alessandro Diamanti, neo allenatore del Cesena o l'ex attaccante Franck Ribéry. In questa super squadra neo patentata con il massimo livello di abilitazione per allenatori di calcio riconosciuto dalla UEFA, c'è anche il sammarinese Matteo Cecchetti. Il commissario tecnico della nazionale under 21 ha ultimato insieme ai suoi colleghi il percorso che permette di guidare qualsiasi squadra professionistica, incluse quelle di Serie A, Serie B e le nazionali maggiori. Durante il percorso di formazione i tecnici del corso hanno avuto la possibilità di seguire anche gli allenamenti del Milan di Allegri, del Como di Fabregas e svolgere uno stage a Santander in Spagna al Racing. Questo l'elenco completo dei neo tecnici Uefa Pro.







