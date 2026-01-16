Il Campionato Sammarinese torna con La Fiorita-Virtus e Tre Fiori-Cosmos

La neve si è sciolta e il Campionato Sammarinese può finalmente tornare a splendere. Dopo il rinvio della 15^ giornata – e non si assegnerà il titolo pur sempre “platonico” di campione d'inverno – le squadre nostrane tornano in campo per il 16° turno, il primo del girone di ritorno. Il grosso del programma è concentrato la domenica, dove sono in programma i due big match. Sicuramente c'è grande attesa per La Fiorita-Virtus, le due squadre che negli ultimi anni hanno cannibalizzato il calcio sammarinese.

Montegiardino riprende il cammino da imbattuta ma con quel -5 in classifica che pesa come un macigno. E che al momento significa 10 punti di ritardo da una Virtus che – dall'altra parte – aveva lasciato il 2025 con 3 vittorie consecutive e da lì vorrà ripartire. E lo farà con un Giammario Piscitella in più, vero colpo di mercato in questo mese di gennaio. Match da seguire in diretta su San Marino RTV, domenica alle ore 15. Acquaviva che però non è la capolista: davanti a tutti infatti c'è il Tre Fiori, l'altra formazione che non ha ancora perso in questo campionato. Ruolino di marcia quasi perfetto per i gialloblu di Girolomoni: 11 vittorie e 3 pareggi in 14 partite. Tutto è partito dall'1-0 della prima giornata contro il Cosmos, avversario sempre scomodo da affrontare. E' la partita degli ex, soprattutto di Gjurchinoski e Islamaj. Serravalle si è rinforzata con l'arrivo di Ambrosini, il Tre Fiori punterà sul solito tridente delle meraviglie – Prandelli, Bernardi, Benedettini – per mantenere la vetta.

Sempre domenica si gioca anche Juvenes/Dogana-San Giovanni mentre sono ben 5 le partite calendarizzate per il sabato. Grande attenzione su Fiorentino-Tre Penne: 4 successi nelle ultime 5 per i ragazzi di Bonini, addirittura 5 vittorie consecutive senza subire gol per quelli di Costantini. Suscita sicuramente interesse anche Domagnano-Pennarossa, con i Lupi autentica rivelazione della prima parte di stagione chiusa al terzo posto. Anche questo match sarà live su RTV dalle 15. Completano il programma Cailungo-Folgore, San Marino Academy-Libertas e Faetano-Murata con l'esordio del tecnico Antonello Mancini sulla panchina bianconera.









