Il campionato verso la sospensione definitiva, il 28 luglio le Coppe Europee Nel week end del 22/23 agosto il via al campionato a girone unico

Le parole del segretario Teodoro Lonfernini non lasciano spazio all'interpretazione. Il campionato sammarinese difficilmente potrà concludersi in questa stagione, quasi impossibile pensare di applicare protocolli, già di difficile attuazione nei professionisti, in una realtà come quella sammarinese. A questo punto è facile pensare che proprio la conclusione della stagione sia uno degli argomenti all'ordine del giorno della riunione prevista per questa sera con i presidente delle 15 società e delle tre associazioni che la FSGC ha convocato. La chiusura dell'attività sportiva decreterà la "fase 2" degli impegni del calcio sammarinese: indicare le tre squadre che parteciperanno alle coppe europee 2020/2021. Il 28 luglio è la data prevista per i primi turni di qualificazioni di Champions League ed Europa League. Da qui l'apertura agli allenamenti ai club, che il segretario Lonfernini ha ricordato, difenderanno i colori del Titano nelle coppe. Se così sarà, si renderà necessario capire quali saranno i tre club. Partendo dalle indicazioni della UEFA, che ha specificato che i criteri debbano tenere conto di principi: obiettivi, trasparenti e non discriminatori, sulla base della stagione in corso. Sarà fondamentale capire se potrà essere, per esempio, la classifica attuale oppure la media punti generale, alcune delle soluzioni per individuare le tre squadre. La nuova stagione del calcio sammarinese sarà dunque anticipata dagli impegni internazionali nelle coppe europee. Un mese più tardi, nel week end del 22/23 agosto dovrebbe riprendere il campionato sammarinese, che salvo modifiche, sarà a girone unico con ben 30 giornate di stagione regolare. Il campionato numero 35 della storia del calcio sammarinese sarà dunque un ritorno al passato, con la possibilità, per alcuni club di giocare oltre 40 partite tra campionato e coppa. Tutto questo salvo modifiche o cambiamenti e coronovirus permettendo.



I più letti della settimana: