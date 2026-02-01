SERIE C Il Campobasso batte 3-2 il Pontedera I toscani, ultimi, a oggi sarebbero retrocessi direttamente

Il Campobasso fatica ma infine batte 3-2 il Pontedera fanalino di coda, in un incontro sempre in bilico e con risvolti importanti per la classifica: i molisani scavalcano la Pianese e sono quinti, mentre i toscani, causa successo del Bra, scivolano a -9 dall'eventuale avversario nei playout; dunque, potendocene essere massimo 8, a oggi retrocederebbero direttamente.

Pontedera che non vince dal 16 novembre, stavolta però quantomeno ci prova e, al 22°, la sblocca col guizzo di Vitali che parte in verticale, salta Salines, Lancini e Rizzo e deposita nella porta sguarnita. Una prodezza che regge fino a inizio ripresa, quando Saracco respinge corto sulla conclusione da fuori di Cristallo e Bifulco ribadisce in gol per il suo 10° centro, che lo iscrive al circolo dei capocannonieri. Siamo al 50°, tempo altri 9' e ancora Bifulco salta Cerretti a sinistra e crossa per la testa di Salines, libero in mezzo all'area e aiutato, nel segnare il vantaggio, dalla sponda della traversa.

Nessuna reazione Pontedera e così, dopo che Saracco ha intercettato il tentativo di pallonetto di Martina, il Campobasso allunga, con lo stesso Saracco che, sull'angolo di Salines, marca visita sullo stacco di Gargiulo. Siamo al 77° e la partita sembra chiusa, invece, in apertura di recupero, Mbambi manda in porta Yeboah, Rizzo respinge di piede ma il pallone arriva a Nabian che intercetta e mette radente al palo. Il Pontedera torna in corsa e quasi trova il pari con Manfredonia che sul cross di Raychev s'inventa un tacco troppo lemme per impensierire davvero il Campobasso.

