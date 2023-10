Il Carpi infligge la seconda sconfitta in campionato al Victor

Il Carpi non perde troppo tempo a far rispettare la legge del più forte, dopo pochi giri di lancette Forapani, sentiremo parlare di questo 20enne, contenuto a fatica dalla difesa del Victor San Marino. Difesa apparsa inerme di fronte all’attacco del Carpi privo di Simone Saporetti squalificato. Verticalizzazione per Cortesi, Tosi non lo ferma, e il numero 20 deposita sotto la traversa, Pazzini battuto. Vantaggio Carpi. Il Victor sembrava aver preso le misure dopo il difficile avvio, ed invece su una palla persa in attacco da Lattarulo ripartenza Carpi, con Pazzini costretto ad uscire per sventare, ma trenta secondi dopo arriva il raddoppio con Sall che riceve sulla trequarti avanza e batte Pazzini. Dopo un quarto d’ora Victor sotto di due. Si scuote la squadra di Cassani, ci prova D’Este blocca Rinaldini . Ancora Cortesi pericoloso in questo caso l’attaccante non trova la porta. Si chiudono i difficilissimi primi 45 con le conclusioni di Tosi alta su punizione e Lattarulo debole per la parata senza patemi di Rinaldini. Il Carpi prova a chiuderla con il solito Matteo Cortesi che si libera bene ma sbaglia ancora la mira. Reazione Victor con Isaia Lattarulo servizio per Scott Arlotti l’ex Rimini si accentra e lascia partire un tiro preciso che non da scampo a Rinaldini. Primo gol in questo campionato per Arlotti. Il Carpi ha giocatori che possono far male in qualsiasi momento uno di questi è Marco Forapani, conclusione e palo pieno. Carpi pericoloso anche su palla inattiva. Colpo di testa di Calanca, Pazzini in angolo. D’Este protegge bene per poi servire Tommaso Benvenuti che schiaccia troppo la conclusione. Poco dopo la mezz’ora in campo aperto, Davide Arrondini realizza il tris sotto la sua curva e riporta il Carpi a distanza di sicurezza. Allo Stadio Cabassi di Carpi, Carpi batte Victor San Marino 3-1.