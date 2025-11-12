SERIE B FEMMINILE Il Cesena risolve il derby a inizio ripresa: l'Academy femminile cade per 2-0 Le bianconere segnano due reti nel giro di due minuti. Per le sammarinesi doppia traversa nel finale

La San Marino Academy torna alla sconfitta contro il Cesena, che si prende per 2-0 un derby condotto quasi tutto all'attacco e va in testa alla Serie B femminile. L'assalto parte subito e le ospiti ci provano con due colpi di testa che finiscono entrambi fuori. Dall'altro lato, l'unico tentativo sammarinese del primo tempo è un cucchiaio di Casadei che rimane a metà.

Poi le bianconere tornano ad attaccare e con uno schema su calcio di punizione mandano al tiro De Muri che centra l'incrocio dei pali. Romagnole pericolose ancora su punizione, quando l'area si trasforma in un flipper, con Limardi che respinge il piazzato di Fadda e la seconda ribattuta Di Luzio, ma nel mezzo c'è anche un altro palo esterno colpito di nuovo da De Muri, sulla prima parata del portiere sammarinese. A metà frazione, Limardi è ancora protagonista con una gran parata su tiro ravvicinato di Di Luzio, poi Nano calcia fuori sul prosieguo dell'azione.

Con il Cesena che continua a tempestare la porta delle padrone di casa e l'Academy che non riesce a reagire, si arriva alla ripresa, dove le romagnole trovano subito il vantaggio, grazie a un diagonale di Fadda dal limite. A stretto giro arriva anche il raddoppio di De Muri, che in area mette a sedere un difensore e poi buca Limardi da due passi.

Dopo aver evitato il terzo goal, con Limardi che para il tentativo di Calegari su calcio di rigore, ottenuto per fallo di mano, San Marino prova a rientrare in gara e nel finale confeziona le occasioni migliori. Prima colpisce la parte alta della traversa con un tiro-cross di Casadei da sinistra, poi arriva alla conclusione dal limite con Sechi, bloccata da Serafino, infine è anche sfortunata, quando la staffilata da fuori di Giuliani colpisce la traversa, torna in campo e rimbalza sulla riga di porta. Le emozioni terminano qui.

Il Cesena ottiene la sesta vittoria di fila, mentre l'Academy torna alla sconfitta, ma ora si prepara alla fondamentale sfida salvezza di sabato a Trastevere.

