Il ciclone Minerva abbatte il Fiorentino

Il ciclone Minerva si abbatte sul Fiorentino e se lo porta via con 17 pugnalate. Tanti sono i gol che la multinazionale Svizzera ha realizzato, mentre i sammarinesi hanno salvato la bandiera con Esposito. Un risultato così severo impone riflessioni, certo, ma ha una matrice ben delineata. Minerva e Fiorentino abitano galassie sportive piuttosto lontane. La squadra padrona di casa compone la sua ossatura con un manipolo di nazionali portoghesi e la rosa ha qualità e quantità tale da poter ruotare 3 quintetti di eccellente livello.







Premesso doverosamente che l'avversario non è giocabile, occorre dire che non è stato il Fiorentino del debutto e sicuramente nemmeno quello di domani sera. Perché l'approccio morbido o comunque non corretto ha favorito lo sbarco dei marziani che una volta messe le tende nella metà campo avversaria hanno bivaccato e giocato alla giostra come nei film western. Costretti a correre a vuoto e ad un ritmo forsennato, i ragazzi di Michelotti hanno alternato momenti di ordinata, anche se sofferta difesa, ad altri nei quali stanchezza e nervosismo hanno favorito errori che di solito non fanno. E mentre il punteggio si dilatava e si profilava all'orizzonte la peggior serata europea della giovane storia della competizione, l'allenatore ha pensato alla prossima. Spazio a tutti, e protezione degli acciaccati. Progetto valido al quale purtroppo è sfuggito De Angelis, uscito con un ginocchio malconcio. E mentre Esposito segna un gol in Champions che comunque sia è da ricordare anche se non si può festeggiare, ci sono 24 ore per ricompattarsi, tornare a credere a quel sogno che il Fiorentino si è meritato e adesso che il circo Minerva ha chiuso il suo spettacolo, ogni cattivo pensiero deve essere accantonato. L'avversario di domani si chiama Varna e passato il tornado il Fiorentino se la può giocare.