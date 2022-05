PLAY-OFF ECCELLENZA Il Colorno passa allo "Stadium": 2-0 al Victor San Marino Con un gol per tempo i gialloverdi vincono e raggiungono il Castenaso a quota 4 al termine del girone d'andata nei play-off regionali del Campionato d'Eccellenza. Il Victor resta a 0 punti ed ora, per andare avanti, serve un'impresa.

Al Victor San Marino ora serve un'impresa e un pizzico di fortuna per continuare a coltivare il sogno della Serie D. Il Colorno si dimostra squadra ostica, viene allo “Stadium” per fare la partita e – con qualità e personalità – si impone 2-0. Il primo tempo è equilibrato ma le occasioni sono gialloverdi: Malivojevic si invola dopo l'errore di Guglielmi ma spara altro sopra la traversa. Al 24', poi, il Colorno la sblocca da piazzato: la difesa del Victor fa muro sul primo tentativo di Arati, la palla però rimane lì e Diaw non lascia scampo a Pazzini. I tanti tifosi ospiti arrivati sul Titano festeggiano per un gol fondamentale. Risposta sammarinese affidata ad Ambrosini, il migliore dei suoi: il 10 rientra sul mancino e ci prova, Giaroli vola e si distende in corner. Nel finale di frazione il Victor rischia di capitolare: Pazzini sfodera un'altra super parata – l'ennesima della stagione – con la manona aperta dice di no al rigore in movimento di Ghirardi. Qualche minuto più tardi Malivojevic scarica per Morrone, il suo destro passa a centimetri dall'incrocio dei pali.

Nel secondo tempo gli uomini di Gianni d'Amore cercano la reazione ma sbattono sul muro gialloverde: Ambrosini tenta di scardinarlo, girata sul servizio di Morelli fuori non di molto. San Marino si lamenta anche per un possibile calcio di rigore dopo un contatto tra Boccioletti e Silipo ma si va avanti. Dall'altra parte è il Colorno a conquistare il penalty: fuga dello stesso Silipo e cross in mezzo, intercettato con il braccio da De Queiroz. Malivojevic, dal dischetto, spiazza Pazzini e firma il definitivo 2-0 che lancia il Colorno a quota 4 nel triangolare delle seconde, assieme al Castenaso. Solo in caso di pareggio tra le due capolista nella prossima giornata e doppio successo Victor nel ritorno, San Marino andrebbe agli spareggi nazionali.

