Il Como batte 4-0 l'Academy nella prima gara femminile al Sinigaglia

Foto: SMAcademy/Eduard

Nella prima volta della Serie B femminile al "Sinigaglia", lo stadio che ospita le partite interne del Como di Fabregas, la San Marino Academy cede di fronte alla capolista, che ha troppa qualità per la squadra di Piva. In riva al lago finisce 4-0 per il Como, che chiude la gara già nel primo tempo.

La squadra di Selene Mazzantini spinge da subito, trovando un'occasione con Moraca, che calcia sul palo. Attacca solo il Como e già al 9' arriva il vantaggio: palla in mezzo per Boquete, che d'interno trova l'1-0. Le lombarde concedono solo una ripartenza a San Marino, con un tiro dal limite di Sechi. Facile la parata di Fierro.

Ci prova anche Eriksen per il Como, di sinistro, dal limite, colpendo il secondo palo della gara, ma al 28' un errore di Limardi spalanca la porta alle padrone di casa. Il portiere si fa rubare il pallone al limite da Del Estal e le lascia campo libero. È il settimo goal in stagione per lei. Nel finale di primo tempo arriva anche il 3-0, con un cross basso a tagliare l'area di Pittaccio e l'inserimento perfetto di Moraca sul primo palo, che gira di destro verso l'incrocio lontano, fuori portata per Limardi.

Nella ripresa il Como abbassa un po' i ritmi, ma cerca ancora la via della rete, prima con un colpo di testa di Veritti su calcio d'angolo, poi con Del Estal, che cestina un rigore in movimento, infine trovandolo con Nichele, che raccoglie a centro area una corta respinta di Cuciniello. Nel finale c'è spazio anche per un tiro respinto di Rizza, una rete di Del Estal annullata per fuorigioco e una conclusione di Colombo deviato sull'incrocio dei pali.

Dopo l'esordio in prima squadra di Giannotti, cresciuta nel settore giovanile, l'ultima occasione della gara è per l'Academy, con un tiro fuori di Fracas. Finisce 4-0: il Como trova la quarta vittoria consecutiva e resta a +5 sulla Lumezzane, Academy sconfitta, ma ancora a +4 sulla zona retrocessione.







