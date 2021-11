CONSIGLIO NAZIONALE Il Cons ha sospeso la Federcalcio La sospensione temporanea comporterà l'inibizione a prendere parte alle iniziative e alle attività del CONS

In gergo calcistico si chiama cartellino giallo. La Federazione sammarinese gioco calcio con voto palese all'unanimità, con la sola astensione del Presidente della FSGC Marco Tura, è stata sospesa in maniera temporale e parziale dall'affiliazione al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese fino al 31 dicembre 2021. Il CN ha deliberato in base al procedimento relativo all'attività di approfondimento in merito ai compensi – rimborsi erogati ai membri del Consiglio Federale della FSGC. Il provvedimento comporta l'inibizione del legale rappresentante federale a prendere parte a tutte le iniziative e attività del Comitato Olimpico, compresa la rappresentanza della Federazione negli organismi del CONS con la sospensione del diritto di partecipazione e di voto.

La sospensione non pregiudica l’attività federale né l’accesso agli impianti sportivi da parte dei tesserati e aderenti alla FSGC per lo svolgimento delle attività sportive federali e delle sue affiliate. In sostanza per la Federcalcio non cambia molto si tratta di un sospensione che non comporta nessun cambiamento all'attività quotidiana, ma nella forma il danno di immagine resta perché in 90 anni di storia, non era mai accaduto un provvedimento di questo tipo, di fatto un ammonizione e poco più.

Il danno di immagine resta. Alle porte la gara con l'Inghilterra, era auspicabile da parte della Federcalcio che questo cartellino giallo arrivasse a qualifiche concluse, inoltre il provvedimento scadrà il 31 dicembre a poche settimane dalle nuove elezioni federali, e il prossimo 8 febbraio è fissata la prima udienza del processo in cui il Presidente della Federazione Sammarinese Gioco Calcio Marco Tura e il Segretario Generale del Consiglio Federale Luigi Zafferani, sono accusati di concorso in amministrazione infedele continuata. Il giudice decidente sarà il Commissario della Legge Alberto Buriani. E' certamente il momento più difficile della storia della Federazione Sammarinese Gioco Calcio.



