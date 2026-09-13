CAMPIONATO SAMMARINESE Il Cosmos abbatte il Pennarossa, Folgore a punteggio pieno Nelle ultime gare del 3° turno, i gialloverdi vincono 6-1, la squadra di Ricci si prende il derby con la JD. Pari Academy - Faetano

Il Cosmos abbatte il Pennarossa, Folgore a punteggio pieno.

Cosmos travolgente, Folgore ancora a punteggio pieno e il Faetano che muove la classifica. Sono questi gli ultimi verdetti della terza giornata di Campionato sammarinese, che mette in prima pagina il clamoroso 6-1 rifilato dai gialloverdi di Serravalle al Pennarossa, ancora una volta costretti a segnare le reti subite col pallottoliere: dopo il 2-5 col Tre Fiori e l'1-4 col Murata, era arrivata una vittoria per 3-0 nell'andata di Coppa Titano, ma non è bastata a dare la sveglia. Di Lisi, Guidotti (2), Cremonini (2) e Tonini le reti del Cosmos, mentre Mema accorcia al 68' e Marco Evaristi calcia fuori un rigore un quarto d'ora dopo.

La Folgore è la terza squadra a restare a 9 punti 9 dopo tre gare, al pari di Tre Fiori e Tre Penne. Complessa la risposta che Falciano ha dovuto dare nell'ultima gara del turno, il derby con la Juvenes Dogana, vinto 2-1. Apre Augusto Garcia Rufer, risponde Dormi, chiude i conti al secondo della ripresa Fabbri. A completare il quadro del turno è lo 0-0 quasi senza emozioni tra San Marino Academy U22 e Faetano, che vale ai gialloblù il primo punto in classifica e ai biancazzurri il secondo, dopo il 2-2 del turno scorso contro La Fiorita.

I risultati del 3° turno:

Tre Fiori - Domagnano 3-0

Fiorentino - La Fiorita 1-1

Virtus - Libertas 2-0

Murata - San Giovanni 0-2

Cailungo - Tre Penne 0-2

San Marino Academy U22 - Faetano 0-0

Juvenes Dogana - Folgore 1-2

Cosmos - Pennarossa 6-1.

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