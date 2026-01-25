Il Cosmos batte il Domagnano 3-0. Gran gol di Ambrosini

Il Cosmos torna alla vittoria confermando la crisi del Domagnano. La squadra di Andy Selva la sblocca dopo 8 minuti con Gaita che concretizza un contropiede della squadra di Serravalle. A legittimare il vantaggio ci prova Andretta con una conclusione da fuori che Papi devia a lato. Dall'altra parte il Cosmos ci mette del suo quando il retropassaggio di Grieco rischia di diventare un clamoroso autogol, che Semprini evita come può. Al 27' qualche protesta del Domagnano quando Mengucci va a terra dopo l'intervento di Andretta. Alla mezzora Ambrosini prende il tempo giusto, la deviazione di testa finisce di poco sul fondo. Prima della chiusura di tempo occasione Ceccaroli, che manda alto da dentro l'area di rigore.

Nella ripresa il Cosmos, chiude la partita. Dopo 3 minuti ci pensa Hamati a firmare il raddoppio con un gran mancino che il numero 18 mette nell'angolino. Quattro minuti più tardi colpo da campione di Ambrosini che vede Papi fuori dai pali e dalla trequarti s'inventa il gol di giornata con palla all'incrocio dei pali. La reazione del Domagnano è nella bella girata di Bonetti che meritava miglior sorte. Al 16' ci prova Fusco con un bel tiro che Semprini respinge in maniera efficace. A metà secondo tempo ci prova ancora Bonetti, il portiere del Cosmos respinge. I giallorossi provano a riaprire una partita già virtualmente chiusa in anticipo. Bufi legge bene l'azione che stava per trasformarsi in rete. Prima della fine finisce a terra Perazzini, il capitano si lamenta, per il direttore di gara non ci sono estremi per il rigore. Vince il Cosmos 3-0, prima vittoria per i gialloverdi nel 2026.







