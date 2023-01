Il Cosmos batte il Murata e sale al comando della classifica

Il Cosmos batte il Murata e sale al comando della classifica.

Nell'anticipo della prima giornata di ritorno del campionato sammarinese, il Cosmos ha battuto il Murata per 3 a 2 e in attesa delle partite, si porta al comando della classifica generale con 34 punti, due in più della Fiorita. Cosmos in vantaggio con Lisi al 15esimo e raddoppio di Prandelli alla mezz'ora. Nella ripresa ancora Prandelli per il 3 a 0 e la doppietta personale. Nel finale, Ura e Ferraro accorciano le distanze ma non basta. A Dogana, Cosmos batte Murata 3 a 2.

