Il Cosmos cerca l'allungo, Folgore e La Fiorita a ruota

Serravalle al comando del calcio sammarinese. Ad eccezione della Juvenes/Dogana – che continua a non ingranare – Cosmos e Folgore dominano dopo 7 giornate. In vetta ci sono i gialloverdi di Omar Lepri che battono 2-0 il Faetano e approfittano di turno favorevole, almeno sulla carta. Segnano sempre i “soliti” due: Momo Ben Kacem e Imre Badalassi, rispettivamente al quarto e quinto centro stagionale. Cinque vittorie consecutive, per un'altra giornata il Cosmos è miglior attacco e miglior difesa del campionato.

E soprattutto sono due punti guadagnati su La Fiorita, fermata dalla Libertas per il secondo pareggio in fila. Tante, troppe occasioni non sfruttate dai ragazzi di Stefano Ceci nel primo tempo e Borgo Maggiore che, dall'altra parte, si è confermata cinica. Assente Ahib, a caricarsi l'attacco sulle spalle è stato Osayande autore del gol del definitivo 1-1. La Fiorita sale a 15, a -3 dal Cosmos proprio alla vigilia dello scontro diretto in programma la prossima giornata: ci sarà sicuramente da divertirsi.

Tra le due però continua a divertire e stupire la Folgore: ancora Pancotti e Raul Ura firmano il 2-0 sulla San Marino Academy che lancia la banda Lasagni al secondo posto con 16 punti. Numeri importanti per Falciano: 5 vittorie nelle ultime 6, ultimo ko alla prima con il Tre Fiori. Tre Fiori, appunto, che continua a rilento così come il Tre Penne: 1-1 nell'anticipo del venerdì sera, ennesima X per i biancazzurri raggiunti allo scadere da Djadji. Città addirittura a 9 punti dalla capolista Cosmos.

Capitolo Virtus: al terzo big match (dopo Cosmos e La Fiorita) arriva finalmente il bottino pieno per i campioni in carica, grazie al 2-1 sul Murata con Pecci sugli scudi. Una vittoria fondamentale, per non perdere contatto con le prime. Menzione d'onore, poi, per Fiorentino e San Giovanni. Il 4-0 al Pennarossa lancia Tarini e i suoi a quota 14 punti, gli stessi della Virtus al quarto posto, i rossoneri rifilano la “manita” al Cailungo e Augusto Garcia Rufer è capocannoniere con Badalassi e Olcese.