Il Cosmos chiude al 4° posto il Campionato Sammarinese superando nella “finalina” il San Giovanni. Termina 4-2 in favore della squadra allenata da Andy Selva, trascinata da un super Imre Badalassi autore di una tripletta (19 gol in campionato per il bomber gialloverde). A segno, per il Cosmos, anche Rinaldi. Ai rossoneri di Tognacci, che terminano comunque con un'ottima 5^ posizione, non bastano le reti di Ghiggini e Zanni nella prima frazione di gioco.