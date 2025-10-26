Il Cosmos chiude la pratica nel primo tempo

Terza vittoria consecutiva per il Cosmos a cui si aggiunge il passaggio del turno in Coppa Titano a conferma dell'ottimo momento dei giallo/verdi di Andy Selva cresciuti di tono soprattutto dopo aver surclassato il Tre Penne. Primo tempo dominato dai serravallesi che indirizzano l'incontro con la doppietta di Katriel Islamaj nel giro di cinque minuti tra il 12esimo e il 19esimo. L'impressione è che sia tutto fin troppo facile bucare la difesa dei giovani della San Marino Academy che hanno bisogno “come dichiara il loro allenatore nel dopo partita” di crescere in scaltrezza e fiducia nei propri mezzi. Nei primi 45 c'è solo il Cosmos che chiude la pratica al 40esimo con Mossolini.

All'intervallo c'è già l'abisso tra le due formazioni. Andy Selva si arrabbierà con i suoi perchè con il risultato acquisito calano vistosamente di intensità nella ripresa e la San Marino Academy anche grazie alla vivacità dei nuovi innesti cambia passo e atteggiamento. Molto bella l'azione che porta al gol di Alessandro Righi. Un gol che arriva in apertura di ripresa e ci sarebbe anche tutto il tempo per dare fastidio. La partita si assesta e il risultato non cambierà più. Allo Stadio di Acquaviva, Cosmos batte san Marino Academy 3-1







