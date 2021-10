COPPA TITANO Il Cosmos dà battaglia, il Tre Penne va ai quarti Ura e Di Addario ribaltano il vantaggio di Lombardi, così si andrebbe ai supplementari ma in 1' Gai sigla la doppietta che blinda la qualificazione, con Ceccaroli che firma il definitivo 4-2.

Al termine di un doppio confronto da 11 gol totali, il Tre Penne raggiunge il Domagnano ai quarti di Coppa Titano. Ma non senza sudare, perché come nel ko di misura dell'andata il Cosmos dà battaglia e sogna anche i supplementari, evitati dalla doppietta ravvicinata di Gai che da il la al definitivo 4-2 biancazzurro.

Angolo di Righini e tacco di Chiurato a smarcare Lombardi, il cui tocco da due passi s'infrange su Gregori. Lombardi che ci mette poco a farsi perdonare il gol mangiato: ancora Righini – stavolta su punizione – per lo stacco del difensore, stavolta Gregori ha i guanti bucati e gli apre la porta. Il Cosmos reagisce con la sponda di Pari a innescare il traversone di Donati, il pallone sfila tra Migani, Lombardi e Ura, con l'attaccante gialloverde che crolla a terra. Per l'arbitro non c'è nulla, per contro la panchina di Serravalle esplode nelle proteste e ci scappa pure un rosso per Fabbri.

L'uscita dell'allenatore però non taglia le gambe al Cosmos che con l'avvio di ripresa si rimette in corsa. Dalla sinistra Di Addario prende in controtempo la difesa biancazzurra allargando sul lato opposto, Valentini arriva sul pallone e lo appoggia per l'incrociata di prima intenzione di Ura. E al 65° ancora Ura triangola con Valentini e scarica in porta, la respinta di Migani schizza al limite dove Di Addario è pronto col volante del ribaltone.

Finisse così si andrebbe ai supplementari, al Tre Penne però bastano 120”, a cavallo dell'80°, per riprendere in mano la qualificazione. Sartori per Badalassi, boa del centravanti per Gai che nel traffico controlla e la piazza di destro, per un pari d'autore. Attori quasi identici un minuto dopo: stavolta Badalassi riceve da Battistini, elude Sartini e calcia, Gregori respinge e sul rimbalzo Gai ci mette la testa, ribadendo nel sacco. Controsorpassato, il Cosmos alza bandiera bianca e a discorsi ormai chiusi c'è pure il poker di Ceccaroli, che al 90° s'avventa su un errore della difesa, rientra sul destro e la mette sotto l'incrocio opposto: applausi, triplice e Tre Penne ai quarti.

