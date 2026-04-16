TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:52 Il Cosmos e il DS Castellazzi si separeranno a fine stagione 16:25 Imparare a informarsi: la 5°B di Domagnano in visita a San Marino RTV 15:30 Lutto nel mondo del calcio: morto l'ex portiere della Juventus Alexander Manninger 13:27 Furto alla Sanottica di Serravalle nella notte, sfondata la vetrina con un'auto 10:21 Il Segretario Beccari in Argentina, verso il rafforzamento delle relazioni bilaterali 10:14 Molti i fronti aperti in Consiglio 09:10 Forlì, Spada davanti al gip per quattro ore: “Sono innocente”
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Il Cosmos e il DS Castellazzi si separeranno a fine stagione

16 apr 2026
Il Cosmos e il DS Castellazzi si separeranno a fine stagione

Al termine di questa stagione, Fabrizio Castellazzi non sarà più il direttore sportivo del Cosmos. Si separeranno le strade tra la società gialloverde e l'ex attaccante – tra le altre – di Fiorentino e La Fiorita. Come si legge nel comunicato, a Castellazzi “va il più sincero ringraziamento per la professionalità, la passione e l’impegno con cui ha contribuito alla crescita della nostra società, dentro e fuori dal campo. In questi anni ha rappresentato un punto di riferimento importante condividendo i nostri valori. Gli auguriamo il meglio per il futuro forti del rapporto creato in questi anni”.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.