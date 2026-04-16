CAMPIONATO SAMMARINESE Il Cosmos e il DS Castellazzi si separeranno a fine stagione

Il Cosmos e il DS Castellazzi si separeranno a fine stagione.

Al termine di questa stagione, Fabrizio Castellazzi non sarà più il direttore sportivo del Cosmos. Si separeranno le strade tra la società gialloverde e l'ex attaccante – tra le altre – di Fiorentino e La Fiorita. Come si legge nel comunicato, a Castellazzi “va il più sincero ringraziamento per la professionalità, la passione e l’impegno con cui ha contribuito alla crescita della nostra società, dentro e fuori dal campo. In questi anni ha rappresentato un punto di riferimento importante condividendo i nostri valori. Gli auguriamo il meglio per il futuro forti del rapporto creato in questi anni”.

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