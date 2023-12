CAMPIONATO SAMMARINESE Il Cosmos fa 5 in fila ed è 5°: Murata ko 2-1 e sorpassato La decidono Ben Kacem e il rigore di Prandelli, il secondo di giornata dopo quello sbagliato da Errico. Ai bianconeri non bastano una grande ripresa e l'accorcio, al 90°, di Peters.

Sono 5 vittorie in fila per un Cosmos che stavolta deve sudarsela fino in fondo, contro un Murata che domina la ripresa, sciupa troppo e cede 2-1. Successo con sorpasso, che permette a Serravalle di strappare il 5° posto proprio ai bianconeri.

Il Cosmos parte forte e la sblocca già all'8°: Zulli a servire Ben Kacem, Gueye gli respinge il volante ma sulla sua ribattuta s'arrende. Ancora gialloverdi ancora col cross di Pastorelli per Prandelli, che scappa a Vasconcellos ma perde l'attimo e manca la porta. Il Murata pian piano alza il baricentro ma non va oltre lo spunto di Cunha: D'Addario ed Errico elusi e palla a Gaiani, murato da Loiodice.

Più ficcante l'affondo di Berardi: controllo, movimento a rientrare e mancino a giro, Gueye vola a rimpallare. Ripresa e subito Peters che rilancia addosso a Berardi innescando Ben Kacem, chiuso al tiro dal riscatto del difensore.

Prandelli manca d'un pelo la buca d'angolo girando dal limite e poi la svolta, coi cambi di Angelini a dare la scossa al Murata: Gega in area per Cicarelli, libero di divorarselo con un tocco d'esterno appena a lato. Quindi Rodrigues, fresco d'ingresso, a giro da lontano, Simoncini alza in angolo. Sugli sviluppi del quale Cicarelli salta Zulli e scodella sul palo lungo, dove è Peters a schiacciare fuori, di testa, da due passi.

Cosmos alle corde ma, alla prima avanzata, ecco Vasconcellos che intercetta di braccio il cross di D'Addario: l'arbitro ci pensa un attimo e fischia rigore, Errico va per il fermino e invece centra la traversa, a Gueye spiazzato. Niente allungo e anzi si andrebbe in patta a breve, non fosse che, sull'imbucata di Cunha, Di Maio è monumentale nel togliere a Santana un comodo tocco a rete.

Ora è ping pong: sponda di Prandelli e destro da fuori di Errico, Gueye para a campanile, Peters svirgola e Prandelli se la riprende, strappando a Vitaioli il secondo rigore di giornata. Stavolta va lo stesso capocannoniere del torneo, che non sbaglia e sale a quota 14, 10 nelle ultime 6.

Sembra fatta, invece, al 90°, Vasconcellos riceve da Cicarelli e imbuca di prima per Peters, che davanti a Simoncini prima s'inceppa e poi accorcia. Gara clamorosamente riaperta e, nel lungo recupero, sempre Peters per Santana che non ci arriva per centimetri: così il Cosmos evita la beffa, esulta e sorpassa, mentre il Murata prosegue nella sua striscia nera da appena un punto in 5 scontri diretti.

