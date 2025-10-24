TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:00 Islamaj: "Dobbiamo tenere sempre il ritmo alto" Righi: "Primo tempo male, poi siamo cresciuti" 18:53 Di Maio: "Il mio obiettivo è cercare di farli crescere" Selva: "Una vittoria che allunga la striscia positiva" 17:54 Il Cosmos chiude la pratica nel primo tempo 17:37 Grande successo per la Titano Battle Cup 17:00 Olimpiadi della Robotica: la squadra sammarinese è pronta a partire per Panama 17:00 Al Colosseo un nuovo passaggio per la prima volta accessibile al pubblico 16:58 Comitato contrario alla cessione di Bsm: "La banca è solida e solvibile" 16:51 Note di Pace, una serata di emozione e condivisione 16:46 ICEE, via libera in Commissione: soddisfatta la Segreteria di Stato per gli Affari Interni 15:40 Il Forlì trova il salvagente Giovannini: col Pineto finisce 1-1
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Il Cosmos la spunta ai rigori e vola ai quarti di Coppa Titano

24 ott 2025
©FSGC/Mularoni
©FSGC/Mularoni

Il Cosmos è l'ultima squadra qualificata per i quarti di finale di Coppa Titano. I gialloverdi superano ai calci di rigore il San Giovanni ed ora se la vedranno con il Tre Fiori. Il match, che era stato interrotto mercoledi per nebbia sul 2-0 per il San Giovanni e recuperato la sera successiva, era andato ai tempi supplementari. Al 94' il gol dei ragazzi di Andy Selva, ripresi però da quelli di Tognacci nel recupero del secondo extratime. Ai rigori decisivi i due errori del San Giovanni, il Cosmos li segna tutti e vola tra le migliori 8 di Coppa.

I quarti di finale saranno dunque Virtus-Libertas, Cosmos-Tre Fiori, Tre Penne-Juvenes/Dogana e Murata-La Fiorita.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.