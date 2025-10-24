COPPA TITANO Il Cosmos la spunta ai rigori e vola ai quarti di Coppa Titano

Il Cosmos la spunta ai rigori e vola ai quarti di Coppa Titano.

Il Cosmos è l'ultima squadra qualificata per i quarti di finale di Coppa Titano. I gialloverdi superano ai calci di rigore il San Giovanni ed ora se la vedranno con il Tre Fiori. Il match, che era stato interrotto mercoledi per nebbia sul 2-0 per il San Giovanni e recuperato la sera successiva, era andato ai tempi supplementari. Al 94' il gol dei ragazzi di Andy Selva, ripresi però da quelli di Tognacci nel recupero del secondo extratime. Ai rigori decisivi i due errori del San Giovanni, il Cosmos li segna tutti e vola tra le migliori 8 di Coppa.

I quarti di finale saranno dunque Virtus-Libertas, Cosmos-Tre Fiori, Tre Penne-Juvenes/Dogana e Murata-La Fiorita.

