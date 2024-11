Il Cosmos mantiene la vetta, Virtus prima inseguitrice

Il duello continua, e probabilmente andrà avanti fino al termine della stagione. La Fiorita-Cosmos era il piatto forte dell'ottava giornata del Campionato Sammarinese e non ha tradito le attese. Un primo tempo giocato ad altissima intensità dalle due squadre, in particolar modo da Montegiardino capace di andare avanti 2-0 nella prima mezz'ora. Poi il gol di Ben Kacem e l'espulsione di Cicarelli hanno rimesso in carreggiata un Cosmos che continua ad essere miglior attacco, miglior difesa e soprattutto capolista. Decisivo, ancora una volta, Imre Badalassi sempre più capocannoniere.

Il 2-2 è un risultato giusto che lascia i gialloverdi a +3 su La Fiorita e a +2 sulla prima inseguitrice: la Virtus di Luigi Bizzotto. Dopo un piccolo periodo di appannamento, i campioni in carica hanno ricominciato a correre grazie a due vittorie non scontate contro Murata e Folgore. I giallorossoneri ci provano ma perdono la piazza d'onore, scavalcati proprio da Acquaviva: la lotta per il campionato resta apertissima con 4 squadre in 3 punti.

Alle spalle delle prime due belle sorprese: il Fiorentino, nonostante il ko, e soprattutto il San Giovanni che ne ha segnati addirittura 10 nelle ultime 2. Manita al Cailungo, manita al Pennarossa e quinto posto in classifica. L'ottava giornata è anche quella del rilancio per Tre Fiori e Tre Penne: i gialloblu - guidati da Prandelli e Benedettini - superano il Murata e lo agganciano a quota 13, i biancazzurri tornano al successo dopo 5 pareggi consecutivi. Ultime posizioni play-off occupate, al momento, da Domagnano e Faetano mentre la San Marino Academy festeggia il primo hurrà stagionale: Giacopetti stende una Juvenes/Dogana sempre più in crisi e ancora a 0 nella casella delle vittorie, così come il Cailungo.