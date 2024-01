CAMPIONATO Il Cosmos rimonta una bella Folgore: 2-1 griffato Ben Kacem-Sapori Nona vittoria di fila per i gialloverdi, sotto nel primo tempo con la Folgore ma capace di rimontare ad inizio ripresa con il gran gol di Ben Kacem e la zampata del nuovo acquisto Sapori.

Soffre e non poco, il Cosmos. Ma alla fine arriva il nono successo consecutivo per i gialloverdi che superano in rimonta una bella Folgore. Derby che inizia subito con delle polemiche: Zulli sventaglia e trova Berardi che viene spinto da dietro in area ma il direttore di gara decide di lasciar proseguire. Il 20 gialloverde prova immediatamente a riscattarsi, dalla stessa mattonella: mancino a giro deviato, che esce non di molto. Partenza a razzo: punizione velenosa di Pastorelli, bravo Venturini ad alzare in corner. La Folgore si fa vedere con il tentativo di Simeoni da buona posizione, alto sopra la traversa. Primo quarto d’ora vivace, poi però le due squadre prendono le misure e non succede nulla. Almeno fino agli ultimi minuti, quando si scatena il finimondo. Ai -5 Ben Kacem scatta in posizione dubbia, scavalca Venturini con la testa ma poi mette incredibilmente fuori con la porta sguarnita. Ribaltamento di fronte ed é la Folgore che passa a sorpresa: Capparelli la piazza con il mancino dal limite, Simoncini si distende ma il primo ad arrivare - il più lesto di tutti - é Simeoni che in tap-in firma il vantaggio giallorossonero. Il Cosmos non ci sta e tenta l’immediata reazione: Ben Kacem con la punta, palo pieno e si va al riposo sull’1-0.

Ripresa e ancora proteste gialloverdi: Berardi calcia, Venturini respinge sul braccio del compagno e i giocatori del Cosmos accerchiano Avoni chiedendo il rigore, invano. Dall’altra parte Pancotti fallisce il raddoppio calciando debolmente in bocca a Simoncini. E allora gol sbagliato, gol subito: dopo gli errori in chiusura di frazione, “Momo” Ben Kacem si riscatta e permette ai suoi di tornare in quota con la specialità della casa. Tiro a giro, parabola perfetta sulla quale Venturini non può nulla. La Folgore accusa il colpo, il Cosmos capisce il momento delicato e non perdona: Berardi forte e teso in mezzo, il neo-entrato Sapori va in estirada e fa 2-1. Rimonta completata in poco meno di 4 minuti. Falciano però non ci sta: Pancotti da lontano, Simoncini non rischia e si rifugia in angolo. Ma potrebbe scriversi la parola fine quando Fall va a contrasto con Mularoni e l’arbitro estrae il secondo giallo: Folgore in 10 per gli ultimi minuti, e questa volta le proteste sono dell’altra sponda. Sopra di un uomo e di un gol, il Cosmos saggiamente fa possesso anche se la Folgore, con cuore, ci prova fino alla fine. Ma non basta: 2-1 ad Acquaviva, il derby di Serravalle é gialloverde.

