CAMPIONATO SAMMARINESE Il Cosmos si complica la vita e il Tre Penne acciuffa l'1-1 Serravalle domina, prende tre legni e la sblocca con Pastorelli, allo scadere del tempo però Simoncini viene espulso e nella ripresa arriva il pari di Barretta.

Tre traverse, un gol e un rosso allo scadere: c'è tutto nel primo tempo di un Cosmos che domina e poi si complica la vita, così al Tre Penne basta una ripresa a ritmo compassato per acciuffare l'1-1. Il 4° in 5 scontri diretti stagionali, supplementari a parte: buono per i biancazzurri, ai quali, visto il miglior piazzamento in campionato, sarà sufficiente un altro pari, per andare in finale.

2' e Scarponi fa sponda per Badalassi che anticipa Simoncini con un tocco morbido, ma appena a lato. Il primo tempo del Tre Penne si apre e si chiude qui, il prosieguo di frazione sarà tutto di un Cosmos che potrebbe tranquillamente dilagare: Zulli per Ben Kacem, mancino da posizione defilata e incrocio dei pali. Di nuovo Ben Kacem affonda su Rosini e serve Pastorelli, altro mancino e stavolta è traversa. Traversa di nuovo nemica gialloverde quando Zulli ci prova da fuori, siamo al quarto d'ora e il Cosmos è già a tre legni. Qui non prontissimo il portiere Dalla Libera, di nuovo sorpreso quando Palazzi imbuca da sinistra per Pastorelli, conclusione di prima intenzione e stavolta la gara si sblocca.

Palla al centro e Ben Kacem va subito a piazzarla col sinistro mandandola a pochi centimetri dal palo, dopodiché la spinta gialloverde si riduce, ma non si placa. Ancora l'ispiratissimo Ben Kacem salta Rosini e arriva davanti a Dalla Libera, stavolta efficace in uscita. Il Tre Penne si fa vedere con Barretta che invoca il rigore per una trattenuta, quindi, allo scadere di frazione, il momento chiave della partita: Maggioli non inquadra di testa su angolo di Pastorelli, si riparte e il lancio dalle retrovie di Righini sorprende la difesa del Cosmos, con Simoncini che sale oltre il limite a gamba alta e centra in pieno Badalassi: punizione dal limite, rosso per l'estremo e gialloverdi in inferiorità per tutta la ripresa.

Fuori Berardi – appena entrato per l'infortunato Palazzi – e dentro il secondo portiere Battistini, che al quarto d'ora, sulla sventagliata di Righini, si fa sorprendere sul suo palo dal lemme colpo di testa di Barretta. Pari e Cosmos subito in cerca del riallungo con Zulli, che scambia con Sami e si libera per una conclusione murata dalla scivolata di Lombardi. Lombardi che, di là, viene pescato sul secondo palo da Ceccaroli, D'Addario è eluso ma il sinistro da due passi è clamorosamente fuori. Città ora fa la partita, ma senza fortuna: Barretta non arriva d'un soffio sull'angolo di Righini, Lombardi ripropone e Pieri fa fallo sul portiere. Infine Ceccaroli a liberare in area Scarponi, sul quale Battistini si redime alzando sopra la traversa. Niente sorpasso, così, in ottica ritorno, per il Cosmos vincere sarà condizione necessaria e sufficiente, per accedere alla finale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: