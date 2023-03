CAMPIONATO SAMMARINESE Il Cosmos si prende la vetta Battuta la Libertas per 1 a 0

Nel campionato sammarinese si è giocato il recupero della ventunesima giornata tra Cosmos e Libertas, partita sospesa lo scorso 26 febbraio per neve. A Montecchio, sotto una pioggia battente, la gara è ripresa dall'inizio del secondo tempo, con il Cosmos in vantaggio per 1 a 0. Nei secondi 45 minuti è successo poco o nulla, l'unica vera palla gol è capitata sui piedi di Olcese, decisivo l'intervento di Aldo Simoncini nel deviare in angolo. Alla fine a decidere la sfida è stato il gol segnato da Tommaso Guidi nel primo tempo giocato prima della sospensione. Con questa vittoria il Cosmos è la nuova capolista con 53 punti, uno in più del Tre Penne fermo a 52.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: