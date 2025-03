Il Cosmos supera un Tre Penne in crisi

Tre Penne - Cosmos

Altro stop, questo sul campo, per un Tre Penne che sta attraversando un momento molto complicato. Un punto in tre partite per i biancoazzurri in campionato e sulle spalle la vicenda legata alla semifinale di Coppa Titano con la vittoria nella gara di andata per 1-0 sul Tre Fiori che il giudice sportivo trasformerà in 0-3 a tavolino per aver fatto giocare l'incontro al centrocampista Fabio Cuomo squalificato. I dirigenti del Tre Penne preferiscono celarsi dietro un silenzio che fa rumore lasciando trasparire l'amarezza per un episodio che lascerà strascichi. Oggi ci si attendeva una reazione dai biancoazzurri, risposta che non c'è stata anzi, è arrivata una sconfitta nel finale. Primo tempo molto equilibrato, portieri quasi inoperosi, per vedere qualcosa di interessante in area di rigore occorre attendere il minuto 27 quando Nigretti colpisce di testa, la difesa del Cosmos si salva con affanno. Nella circostanza chiesto un calcio di rigore per un presunto fallo di mano. Uno dei più frizzanti nei primi 45 è Tommaso Fermi, la sua punizione viene respinta con i pugni da Migani. Ripresa, De Queiroz ferma Ben Kacen, quelli del Cosmos chiedono il rosso, ma è giusta la decisione dell'arbitro della sezione maltese Petrovic che ammonisce il brasiliano. La posizione defilata di Ben Kacem ha indotto il Direttore di Gara ad estrarre il giallo perchè non si tratta di chiara occasione da gol. La gara molto bloccata ed equilibrata, si decide al minuto 25 della ripresa quando Ben Kacem in velocità supera anche Migani e deposita in rete. Gran gol dell'attaccante del Cosmos che sfrutta la sua caratteristica principale. Il Tre Penne accenna ad una reazione che sfocia nella conclusione di Nigretti che non cambia la sostanza, mentre nel finale arriva anche il gol che chiude la partita con Ben Kacem, migliore in campo, gol e assist per Rinaldi che fa scendere il sipario. A Montecchio, Cosmos batte Tre Penne 2-0.